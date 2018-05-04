國際財經

市場繼續關注中美貿易談判，但推測談判難有重大突破，因分析認為要令中國經濟政策發生根本性轉變的可能性不大；另外，市場靜候美國非農就業數據出爐，期望從中推測聯儲局未來加息的步伐，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時38分，英國富時100指數報7523點，升20點或0.27%；德國DAX指數報12731點，升41點或0.32%；法國CAC 40指數報5490點，跌11點或0.21%；意大利富時MIB指數報24241點，升176點或0.73%。

道指期貨暫報23874點，跌36點。

法國巴黎銀行首季盈利15.67億歐羅，按年跌17.27%，符合預期；法國興業銀行首季淨利潤增13.8%至8.5億歐羅，略高於預期。至於德國寶馬首季盈利更創新高，達23.01億歐羅，升1.19%，亦勝預期。

油價靠穩，因美國可能退出伊朗核協議，並實施新制裁，對全球原油供應產生不明朗因素，但美國原油庫存不斷增加，抑制升勢。紐約原油期貨現時每桶報68.31美元，跌0.12美元或0.18%；倫敦布蘭特期油報73.4美元，升0.22美元或0.3%。

法國、德國及歐羅區今日稍後將公布4月綜合PMI終值，市場預期分別為56.9、55.3及55.2，均與前值持平。另外，市場預期美國非農業職位數量將增加19.35萬個，較3月增10.3萬個為多；失業率由4.1%降至4%。