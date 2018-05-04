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今日 14:47 國際財經

韓股挫1% 三連跌

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亞太區股市下滑，因外界預料中美貿易談判未必能就化解雙方分歧取得重大突破，在談判取得明確進展前，投資者入市態度審慎，拖累大市走低。

南韓股市挫1%，連續第3日下滑。韓國首爾綜合指數收報2461點，挫25點或1.04%。

南韓央行今早發聲明指，正研究發布央行數碼貨幣的可行性，以及探究數碼貨幣對國家整體的金融部門有何影響，將在6月底前公布有關建議。

澳洲股市走軟，澳洲普通股指數收報6155點，跌31點或0.51%。

日本今天為假期，金融市場休市。

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