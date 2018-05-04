國際財經

英國據報在明年脫歐後，可能需要留在關稅聯盟多4年。

外電引述消息報道，英國官員提交給內閣負責脫歐小組的報告指，由於用於脫歐後，邊境管制的新技術相當複雜，預計需要多5年時間才能啟用。這意味，英國未必能夠在2023年前脫離歐盟的關稅聯盟。

據悉，首相文翠珊傾向脫歐後採用「關稅夥伴」模式，但被內閣官員否決。

文翠珊傾向的混合模式，是指英國代歐盟徵收入口關稅，倘貨品最終並非用於歐盟27國，英國會向這些公司退款。脫歐派認為，該模式太複雜及不可行，且為留在關稅聯盟留後路。