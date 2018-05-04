國際財經

ADR指數較恒指香港收市低6點

ADR港股比例指數收報30307點，較恒指香港收市低6點。港股ADR股價個別發展，騰訊(00700)折合報384港元，較香港收市低0.26%。滙控(00005)較香港高0.7%。

道指曾瀉393點 收市拗腰倒升5點

市場關注中美貿易談判結果，投資者入市態度審慎，道指曾插水393點，但波音股價回升，支持道指回升，科技股普遍回穩，道指收市仍攀高5點，報23930點；標指下滑0.23%；納指微跌0.18%。

金融市場焦點簡訊

‧美國總統特朗普：期望不久將來與國家主席習近平見面，兩人永遠保持良好關係

‧美國可能退出伊朗核協議，利好油價。紐約6月期油升0.7%，收報每桶68.43美元

‧美國經濟數據參差，利率前景未明朗，ICE美滙指數跌0.1%至92.402

‧外圍金價終止三連跌，紐約6月期金升7.1美元或0.5%，收報每盎斯1312.7美元

‧美國上周首次申領失業救濟人數21.1萬人，按周增2000人，預期為增至22.5萬人

‧美國ISM 4月非製造業指數為56.8，預期為58.1，3月為58.8

‧美國3月工廠訂單按月增加1.6%，預期為增加1.4%

‧美國3月貿易逆差489.6億美元，按月收窄15.21%，市場預期為逆差500億元

‧美國3月對中國貿易逆差258.75億元，按月縮窄11.57%

‧美國4月Markit服務業採購經理指數(PMI)終值54.6，初值54.4，上月終值54

‧英國富時100指數收報7502點，跌0.54%，終止五個交易日連升

‧夜市期指收報29938點，較昨日恒指收市低水375點

‧人民幣兌美元在岸價(CNY)終止連續7日的跌勢，收升70點子

馬斯克輕浮得罪華爾街 特斯拉股價挫逾8%

美國電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)，在業績後的電話會議表現輕浮，以分析員的問題「太無聊」而拒絕回答，並且當場切斷一位分析員的提問。在得罪華爾街後，特斯拉股價周四最多曾急瀉8.60%，收市仍挫5.55%。

梁維特:首4月澳門博彩收入符預期 料全年增兩成

澳門經濟財政司司長梁維特表示，今年1月至4月的博彩收入表現已回到2012年的水平，符合預期，料全年博彩收入將按年上升20%。