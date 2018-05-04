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今日 06:07 國際財經

Twitter發現保安缺失 促3.3億用戶改密碼

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社交媒體Twitter公布，發現一個系統設計漏洞，令到一個內部記錄區儲存了全部用戶密碼，屬於保安缺失，但是未發現有關記錄曾被黑客入侵。

不過，Twitter仍然建議3.3億個用戶更改密碼，以確保萬無一失。

消息公布後，Twitter市後股價跌逾1%。

Twitter科技總監Parag Agrawal在公司網頁解釋，有關漏洞令到用戶密碼留置在內部記錄區，而有關漏洞是由內部團隊發現，公司已移除錯誤存放在記錄內的用戶密碼檔案，以及修正有關漏洞。

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