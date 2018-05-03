國際財經

隨着美國聯儲局議息會議結束，市場焦點重回中美貿易關係，美國財長努欽率領代表團訪問中國，商討貿易紛爭問題，中美雙方事前都吹淡風，令投資者不安，道指曾插水393點，滑落至23531點低位，道指和標指都失守200天平均線，是4月初以來首次。

波音先抑後揚 支持道指回升

道指中段轉升，尾段最多曾反彈71點，收市仍攀高5點報23930點。對貿易問題特別敏感的工業股波音表現較差，曾插1.5%，但收市強勁反彈2%；早段急挫3.9%的Caterpillar，收市幾乎收復全部失地。標指收市下滑0.23%；納指微跌0.18%。電動車生產商Tesla業績尚可，惟創辦人馬斯克在分析員會議上大罵提問沉悶，引起很多分析員不滿，股價一度急瀉逾8%，收市仍挫5.55%。

歐股疲弱，因為最新數據顯示歐羅區通脹下跌，德股和法股分別下挫近0.88%及0.50%。亞股普遍偏軟，南韓股市低收0.7%，日股假期休市。

美出口新高 對華貿赤減

聯儲局周三宣布按兵不動，議息聲明內容無重大改變，但對經濟及通脹前景表示樂觀，分析員預期，6月會如期加息，並繼續循序漸進地上調利率。

美元回吐，ICE美滙指數跌0.1%報92.402；兌歐羅回落報1.1994美元，上日為1.1950；美元兌日圓更挫至109.17日圓，上日為109.84日圓。美元轉弱，利好金價反彈，紐約6月期金升7.1美元或0.5%，收市報每盎斯1312.7美元。

美國可能退出伊朗核協議，加上早前國際貨幣基金組織(IMF)指委內瑞拉債務違約的消息，也利好油價。紐約6月期油升50美仙或0.7%，收報每桶68.43美元。布蘭特7月期油升0.4%，報每桶73.62美元。

美國3月出口創新高達2085億美元，令貿易逆差按月大跌15.2%，至490億美元，是去年9月以來最低，其中對華貿赤跌11.6%，至259億美元。

美國上周首次申領失業救濟人數增加2000人，至21.1萬人，但仍優於市場預期；3月工廠訂單按月增加1.6%，預期為增加1.4%，2月修正後為上升1.6%，前值為上升1.2%。期內，扣除運輸的工廠訂單按月增長0.3%；4月Markit服務業採購經理指數（PMI）升至54.6，而ISM非製造業指數在4月為56.8，勝過預期。