國際財經

美股道指早段最多曾急挫393點，惟低位有支持，中段逐步爬升，踏入尾段更倒升，呈現「V」形反彈型態。

截至香港凌晨2時，道指轉升8點或0.04%，報23933點，高位曾觸及23962點，早段曾滑落至低位23531點；

標普500指數報2631點，跌4點或0.16%；納斯特綜合指數報7092點，跌8點或0.11%。

市場關注中美貿易摩擦的談判情況，加上投資者亦權衡最新財報與經濟數據表現，並繼續解讀美國聯儲局的貨幣政策訊號，投資偏審慎，是拖累大市下挫原因。其後美國總統特朗普在Twitter貼文稱，期望不久將來與國家主席習近平見面，又指兩人將永遠保持良好關係，市場猜測中美貿易爭端或紓緩，利好美股表現。

聯儲局昨日議息結束後，承認美國的通脹正在上升，令市場關於聯儲局今年加息計劃可能提速的預期升溫，同時使企業與消費者借貸成本同步上升，並將推高美元，從而對全球股市造成連帶影響。

同時，值得留意的是，美中貿易關係不斷惡化的陰霾在過去幾周重壓股市。分析指出，在未來幾周更多的貿易磋商和談判進行前，投資者不願意冒更大的風險。至於由美國財長努欽率領的美國貿易代表團正在北京，就貿易問題展開談判，市場對此密切關注。

經濟數據方面，美國上周首次申請失業救濟人數增加2000人，至21.1萬人，但仍然維持在1973年3月以來的最低水平。另外，美國3月貿易赤字下降15%，至490億美元；3月出口增長2%，達2085億美元，進口下降1.8%，至2575億美元。至於美國第一季勞動生產率提高0.7%，第一季產出增加2.1%，單位勞動力成本躍升2.7%。美國3月工廠訂單上升1.6%，高於市場預期，主要是受運輸設備訂單上升7.6%帶動。

個股方面，電動車生產商特斯拉(Tesla)上季勁蝕7.1億美元，拖累股價一度急挫8.6%，最新收窄至跌6.0%。美國國際集團(AIG)及支付公司Square業績後股價亦受壓，暫分別跌逾6%及1%。康寶萊、施樂與GoPro等企業將於收市後公布業績。

歐股下滑，英國富時100指數收報7502點，跌40點或0.54%，結束五連升；德國DAX指數報12690點，跌112點或0.88%；法國CAC 40指數報5501點，跌27點或0.50%；意大利富時MIB指數報24064點，跌201點或0.83%。