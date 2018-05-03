國際財經

美國大型穀物食品供應商家樂氏(Kellogg)公布，首季純利按年升66%至4.44億美元(34.63億港元)。每股經調整盈利為1.19美元，收入升6.25%至34億美元，FactSet預測為1.08美元與33億美元。

家樂氏指出，美國冷凍食品業務與Pringles品牌業務有強勁增長，推動整體收入上揚。集團將增撥4.2億美元，拓展西非業務。

同時，家樂氏修訂年度預測，最新估計年度淨收入增幅介乎3%至4%，每股經調整盈利增幅介乎9%至11%；兩者均是以利率不變為前提。