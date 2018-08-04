即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯邦儲備局周三(2日)公布議息結果，利率一如預期維持不變，聯邦基金利率保持在1.5厘至1.75厘區間。聯儲局公開市場委員會結束一連兩天議息會議，會後聲明顯示，局方把整體通脹及核心通脹「低於2%」的字眼修改，變成「已移近2%」，並估計中期會處於該水平左右，承認通脹正在升溫。聯儲局重申，美國短期經濟風險「大致平衡」，進一步支持漸進加息。

議息聲明公布後，道瓊斯工業平均指數曾倒升近86點(0.4%)，但隨後三大指數齊轉跌，尾段更拾級而下，道指以接近全日最低位收市，挫174點(0.7%)。同時，10年期美債收益率跌幅亦收窄，美滙指數則明顯反彈，一度見92.834，為去年12月28日以來逾4個月高。

近期美元持續轉強，美滙指數已升穿本欄上周四提到的91.927反彈阻力(即以去年1月3日高位103.82至今年2月16日低位88.253計算累積跌幅的23.6%)，以及200天線水平(詳見4月26日本欄)。若美滙能企穩上述阻力位，下一目標將挑戰38.2%黃金比率約94.2附近位置。

由於聯儲局議息聲明對通脹的表述顯得鷹派，大大增強市場對美國今年6月加息的預期。最新美國聯邦基金利率期貨顯示，市場料下月加息0.25厘的機會已達100%(一星期前的機率為94%)；另外，估計6月上調利率0.5厘的機率也有24%。

美國最近公布的一系列通脹和就業數據均令市場對聯儲局加快上調利率步伐的預期顯著提高。作為聯儲局主要通脹指標的美國個人消費支出(PCE)物價指數，首季按年升2.7%，維持在2011年以來最高水平；扣除食品與能源後的核心PCE物價指數升幅，則由去年第四季的1.9%增大至首季的2.5%，重返2011年中的高位。除了PCE物價數據外，上周公布的首季僱傭成本指數按季增長0.8%，私營部門勞工薪資按年上升2.9%，兩者都是近10年來最高。美國勞動力市場持續緊張，失業率在最近半年均維持在4.1%的歷史低位，意味就業市場的工資增長有可能加快，也會增加通脹上升的壓力。

值得留意的是，國際油價於去年下半年開始回升，紐約期油今年4月更突破2015年每桶61美元的高位。能源價格一向與美國通脹率的走勢有密切關係【圖】，考慮到目前紐約期油的按年升幅已超過四成，如果漲勢持續，市場對於美國通脹，以至加息預期將會進一步升溫，亦會支撐美元持續走強。換言之，美滙經過近半年的反覆下挫，可能重拾升軌。若然如此，便須留意美元轉強對金融市場，尤其新興市場帶來的潛在風險。

港股方面，恒生指數昨收報30313點，挫410點(1.3%)。主板成交額約1011億元；上升股份佔41%。技術走勢顯示，雖然恒指已跌穿多條主要平均線，但目前仍處於收窄三角形的末端，後市是龍是蛇相信很快有分曉。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容