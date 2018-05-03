國際財經

市場關注中美貿易摩擦的談判情況，加上投資者亦權衡最新財報與經濟數據表現，並繼續解讀美國聯儲局的貨幣政策訊號，投資偏審慎，美股中段下挫，道指跌逾300點。

截至本港時間晚上約10時50分，道指報23601點，跌323點或1.35%；標普500指數報2601點，跌33點或1.29%；納指報7011點，跌89點或1.26%。

聯儲局昨日議息結束後，承認美國的通脹正在上升，令市場關於聯儲局今年加息計劃可能提速的預期升溫，同時使企業與消費者借貸成本同步上升，並將推高美元，從而對全球股市造成連帶影響。

同時，值得留意的是，美中貿易關係不斷惡化的陰霾在過去幾周重壓股市。分析指出，在未來幾周更多的貿易磋商和談判進行前，投資者不願意冒更大的風險。至於由美國財長努欽率領的美國貿易代表團已抵達北京，將就貿易問題展開談判，市場對此密切關注。

經濟數據方面，美國上周首次申請失業救濟人數增加2000人，至21.1萬人，但仍然維持在1973年3月以來的最低水平。另外，美國3月貿易赤字下降15%，至490億美元；3月出口增長2%，達2085億美元，進口下降1.8%，至2575億美元。至於美國第一季勞動生產率提高0.7%，第一季產出增加2.1%，單位勞動力成本躍升2.7%。美國3月工廠訂單上升1.6%，高於市場預期，主要是受運輸設備訂單上升7.6%帶動。

個股方面，電動車生產商特斯拉(Tesla)上季勁蝕7.1億美元，拖累股價挫逾7%。美國國際集團(AIG)及支付公司Square業績後股價亦受壓，分別跌逾8%及2%。康寶萊、施樂與GoPro等企業將於收市後公布財報。

歐股下滑，英國富時100指數報7499點，跌43點或0.58%；德國DAX指數報12709點，跌92點或0.72%；法國CAC 40指數報5502點，跌26點或0.48%；意大利富時MIB指數報24098點，跌167點或0.69%。