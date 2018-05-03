國際財經

美國勞工部公布，截至4月28日止當周，美國首次申領失業救濟人數為21.1萬人，按周增2000人，預期為增至22.5萬人。

美國首次申領失業救濟人數已連續第165個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

至於美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為22.15萬人，按周減少7750人。

另外，截至4月21日止當周，美國續領失業救濟人數為175.6萬人，按周減7.7萬人，預期為增至183.8萬人。