國際財經

歐盟料今明兩年歐羅區經濟增長將放緩，加上中美一連兩日就貿易磨擦展開談判，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時21分，英國富時100指數報7535點，跌8點或0.11%；德國DAX指數報12761點，跌40點或0.32%；法國CAC 40指數報5513點，跌16點或0.29%；意大利富時MIB指數報24179點，跌85點或0.35%。

數據方面，歐羅區4月消費物價調和指數(HICP)初值按年上升1.2%，低於預期上升1.3%。歐羅區3月生產物價指數(PPI)按月上升0.1%，按年上升2.1%，兩者均符合預期。歐盟執委會預期，歐羅區19國今年經濟增幅將從去年的峰值2.4%降至2.3%，到明年進一步放緩至2%。

英國方面，4月服務業採購經理指數(PMI)從3月創下的20年低位51.7升至52.8，升幅不及預期，亦是2016年9月以來的第2低。市場對英倫銀行下周加息的預期，從一個月前的超過90%下降至不到10%。

道指期貨暫報23862點，升37點。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報68.14美元，升0.21美元或0.31%；倫敦布蘭特期油報73.42美元，升0.06美元或0.08%。