國際財經

周四(5月3日)淩晨2點美國聯儲局宣布維持政策利率不變，聯邦基金目標利率區間仍為1.50%-1.75%，符合市場預期。聯儲局重申美國經濟環境保證循序漸進加息，但認為通脹料將接近聯儲局的中期「對稱」目標水平2%，該表述令市場猜測聯儲局或將容忍高於2%的通脹率，加之聲明內容中刪除了「經濟前景近幾個月走強」的表述，總體偏向鴿派。

議息聲明公布後倫敦金一度自日內低位1303.8美元反彈至1313.7美元，但鑒於市場仍預計聯儲局6月份加息概率超90%，美滙指數最終升至92.82，創2018年以來新高，倫敦金則輾轉回落至1304美元附近修整，離1300美元關口僅一步之遙。

事實上，美滙指數近期的強勢表現亦得益於的良好經濟數據：周一(4月30日)公布的美國3月個人消費支出物價指數(PCE)按年增長 2%，好於前值按年1.8%增長，為一年以來美國通脹指標首次達到聯儲局2%的目標；此外，周三(5月2日)素有美國「小非農」之稱的美國4月ADP私人機構就業人數增加20.4萬，高於預期增加19.8萬，繼續保持在20萬以上就業人數增長。美國經濟數據表現良好令市場對聯儲局6月份加息預期進一步升溫，加之同日公布的歐羅區一季度國內生產總值(GDP)初值按季增長0.4%，遜於前值按季增長0.7%，歐羅區經濟放緩的事實被市場進一步確認，歐羅轉弱亦為美滙指數提供有力支持。

不過，倫敦金自4月11日高位1365.1美元以來已累計下跌逾60美元，並逼近1300美元重要心理關口。鑒於美國總統特朗普(Donald Trump)將於5月12日決定是否延長對伊朗的制裁豁免，而周二(5月1日)美國發表聲明稱以色列獲得內部檔表明伊朗擁有秘密核武器計劃，令地緣政治不確定性增加。此外，美國總統特使、財政部長姆努欽(Steven Mnuchin)將率美方代表團於本月3日至4日訪華就中美貿易展開會談，一系列的不確定事件或將提振市場避險情緒，屆時或為倫敦金提供反彈動力。

今早倫敦金受1304美元支持後反彈至時段高位1310.4美元，目前維持在1309美元附近整固。投資者應重點關注周五(5月4日)20:30公布的美國4月季調後非農就業新增職位，若數據表現優於預期，倫敦金有望進一步下探1300美元甚至1290美元水平，但若倫敦金短期內企穩1300美元上方，則有望反彈至1314美元甚至1320美元水平。

策略方面，短期內若倫敦金回落至1302美元-1303美元支持區域，我們將買入倫敦金，上望1315美元，跌穿1297美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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