國際財經

世界黃金協會(WGC)稱，今年首3個月全球黃金需求總計為973.5噸，按年下降7%，為2008年以來最疲軟的第一季表現，因金價呆滯及加息威脅，促使投資者轉向其他資產尋求更好的回報。

這段期間金市較為平靜，金價波動區間為逾10年最窄的一個季度。

投資性需求降幅最大，金條和金幣消費下滑15%，黃金交易所買賣基金(ETF)的購買量按年減少三分之二。中國對金幣和金條的需求則下降26%。

WGC市場分析主管Alistair Hewitt表示，金價於區間窄幅波動肯定影響投資者興趣。

金飾消費亦疲軟，小幅下降1%。印度的購買量按年下滑12%，至略低於88噸，為10年以來的第三低水平。印度是全球第二大金飾消費國，僅次於中國。中國珠寶需求則增加7%，至188噸。Hewitt認為這歸功於季節性購買活動強勁，和更好的產品組合，指珠寶商能更好地滿足中國千禧一代的需求，提供更多18K金手飾，更多24K金手飾，更好的設計，更好的產品。

Hewitt說，印度盧比走軟，明顯推高當地金價。此外，黃道吉日較少亦有影響，去年第一季有22天，2018年第一季僅有7天；黃道吉日對婚禮而言很重要，而婚禮又對金飾需求很重要。

各國央行對黃金的需求增加42%，接近過去7年的季度均值。俄羅斯是最大的官方買家，在央行的黃金需求中佔比超過三分之一。土耳其和哈薩克斯坦亦增加黃金儲備。

另一方面，金礦供應按年增加1%至770噸。黃金生產商恢復對沖活動，有助提振總體供應增加3%，至1063.5噸。