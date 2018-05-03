訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:29 國際財經

WGC:全球首季黃金需求10年最差

放大圖片

世界黃金協會(WGC)稱，今年首3個月全球黃金需求總計為973.5噸，按年下降7%，為2008年以來最疲軟的第一季表現，因金價呆滯及加息威脅，促使投資者轉向其他資產尋求更好的回報。

這段期間金市較為平靜，金價波動區間為逾10年最窄的一個季度。

投資性需求降幅最大，金條和金幣消費下滑15%，黃金交易所買賣基金(ETF)的購買量按年減少三分之二。中國對金幣和金條的需求則下降26%。

WGC市場分析主管Alistair Hewitt表示，金價於區間窄幅波動肯定影響投資者興趣。

金飾消費亦疲軟，小幅下降1%。印度的購買量按年下滑12%，至略低於88噸，為10年以來的第三低水平。印度是全球第二大金飾消費國，僅次於中國。中國珠寶需求則增加7%，至188噸。Hewitt認為這歸功於季節性購買活動強勁，和更好的產品組合，指珠寶商能更好地滿足中國千禧一代的需求，提供更多18K金手飾，更多24K金手飾，更好的設計，更好的產品。

Hewitt說，印度盧比走軟，明顯推高當地金價。此外，黃道吉日較少亦有影響，去年第一季有22天，2018年第一季僅有7天；黃道吉日對婚禮而言很重要，而婚禮又對金飾需求很重要。

各國央行對黃金的需求增加42%，接近過去7年的季度均值。俄羅斯是最大的官方買家，在央行的黃金需求中佔比超過三分之一。土耳其和哈薩克斯坦亦增加黃金儲備。

另一方面，金礦供應按年增加1%至770噸。黃金生產商恢復對沖活動，有助提振總體供應增加3%，至1063.5噸。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。