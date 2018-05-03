訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:01 國際財經

亞太股市個別發展 日股今明休市

放大圖片

隔晚美股尾段受壓，道指收市報23924點，跌174點或0.72%。美聯儲5月不加息，符市場預期，會後聲明重申經濟保證繼續漸進式加息，預計通脹率中期達到對稱性的2%目標附近，市場認為聯儲局6月份進一步加息的可能性仍然在95%左右。亞太股市今早個別發展。

日本今明兩日休市，下周一(7日)復市。

南韓首爾KOSPI指數最新升不足1點或0.02%，報2506點。

澳洲悉尼普通股指數最新報6178點，升42點或0.68%。紐西蘭NZX50指數最新升4點或0.06%，報8499點。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。