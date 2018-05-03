國際財經

隔晚美股尾段受壓，道指收市報23924點，跌174點或0.72%。美聯儲5月不加息，符市場預期，會後聲明重申經濟保證繼續漸進式加息，預計通脹率中期達到對稱性的2%目標附近，市場認為聯儲局6月份進一步加息的可能性仍然在95%左右。亞太股市今早個別發展。

日本今明兩日休市，下周一(7日)復市。

南韓首爾KOSPI指數最新升不足1點或0.02%，報2506點。

澳洲悉尼普通股指數最新報6178點，升42點或0.68%。紐西蘭NZX50指數最新升4點或0.06%，報8499點。