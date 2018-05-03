國際財經

特朗普傳決定退出伊朗核協議 實際做法未定

金融市場焦點簡訊

‧ 路透：美國總統特朗普決定在5月12日退出2015年伊朗核協議，具體如何落實待決定

‧ ICE美滙指數在聯儲局議息結果公布前曾再創今年高位，升見92.72，其後一度倒插至92.20水平，美股收市時再抽升上92.83高位

‧ 歐羅兌美元短暫收復1.20美元水平，其後退守至1.1940美元，前一天為1.1992

‧ 議息聲明前，美國10年期國債孳息處於接近3厘附近，報2.97厘，議息後一度輕微回落

‧ 議息結果前，金價輕微滑落收市，紐約6月期金收市跌1.2美元或0.1%，報每盎斯1305.60美元。議息結果公布後，金價一度掉頭回攀上1314.9美元高位。

‧ 國際貨幣基金組織(IMF)指委內瑞拉債務違約，威脅驅逐委內瑞拉，市場憂慮委國原油出口或受阻

‧ 油價反覆高收，紐約6月期油收市升68美仙或1%，報每桶67.93美元

‧ 《華爾街日報》報道，美國總統特朗普考慮限制部分中國公司收購美國電訊設備企業，遭限制的對象或包括華為、中興等

‧ 恒指期指夜市低水366點，收報30358

‧ ADR港股比例指數收報30521點，挫202點；騰訊(00700)折合報388.62港元，較香港收市低1.21%

‧ 人民幣兌美元一度跌穿6.36關口，在岸價(CNY)低見6.3665，收市跌163點子，連續第7日下滑，創逾兩個月的新低

儲局認通脹升溫6月必加息 道指插174

美國聯儲局一如預期，議息後維持利率不變。議息聲明將整體通脹及核心通脹「低於2%」的字眼修改，變成「已移近2%」，並估計中期會在2%水平附近，承認通脹正在升溫。最新期貨利率顯示，聯儲局6月加息機會升至100%。道指以接近全日低位收市報23924點，挫174點或0.72%。蘋果股價高收4.4%。

特斯拉上季業績勝預期 料下半年停燒錢

外圍公司焦點簡訊

‧特斯拉(Tesla)首季經調整每股虧損3.35美元，收入升26.3%至34.1億美元，優於預測的3.54美元與32.8億美元

‧特斯拉表示今年下半年可望結束燒錢期，錄得淨現金流入；市後股價造好。

‧大都會人壽(MetLife)第一季經調整純利升8%至14億美元，每股盈利1.36美元，優於預期的1.17美元

‧Sprint第四財季業績較市場預期佳，錄得純利6900萬美元，市場預期虧損3.49億美元

‧卡夫亨氏首季純利按年升11.12%，每股經調整盈利為89美仙，較預測的81美仙高

‧Spotify首季淨虧損1.69億歐羅，每股虧損1.01歐羅，較預測的0.32歐羅差

‧百勝餐飲首季純利按年升54.6%，每股經調整盈利90美仙，優於預期平均值的68美仙

麥樸思預言全球股市調整多達四成

前鄧普頓新興市場團隊主席、有「新興市場教父」之稱的麥樸思(Mark Mobius)表示，延續已久的牛市即將出現調整，幅度可能達30%至40%。

新世界奪SKYCITY航天城 投資200億

新世界發展(00017)投得香港國際機場SKYCITY航天城的商業地標發展項目，即航天城A2及A3地段，總投資額200億元。