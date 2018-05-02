國際財經

外電引述消息人士稱，法國興業銀行(Societe Generale)與監管機構接近達成協議，繳付10億美元(78億港元)罰款解決兩宗美國調查。

據悉，法興將向美國與法國監管機構合共支付8億美元，而其餘罰款則屬於美國商品期貨監理會(CFTC)。支付予法國監管機構的金額仍未落實。

據悉，美國司法部本周將公布有關消息。美國的兩宗調查，包括操控倫敦同業拆息(LIBOR)，以及與利比亞的交易。

法興已表示，預留10億歐羅解決上述兩宗調查。法興拒評上述消息。