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今日 06:19 國際財經

Express Scripts上季收入遜預期 降盈測

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美國大型藥房集團Express Scripts公布，首季純利按年升14%至6.232億美元(48.61億港元)。每股經調整盈利為1.77美元，收入升0.4%至247.7億美元，FactSet預測分別為1.76美元與248.1億美元。

Express Scripts下調年度每股經調整盈利預測，最新為介乎9至9.14美元，原先為介乎9.27至9.47美元，主要是因應收購Cigna保險而暫停股份回購安排的影響；分析員預期為9.3美元。

消息公布後，該公司股價在市後時段下滑。

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