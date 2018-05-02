國際財經

ICE美滙指數周2一年來首次升穿200天平均線後，周三在美國聯儲局議息結果前曾再創出今年高位，升見92.72，之後一度倒插至92.20水平，美股收市時再抽升上92.83高位。

美元兌日圓短暫突破110，其後報109.9日圓，升0.1%，前一天為109.86；歐羅兌美元短暫收復1.20美元水平，其後退守至1.1940美元，前一天為1.1992，是1月以來首度跌穿1.2水平。

較早時，聯儲局公布議息結果，一如預期維持現行基準利率不變，會後聲明則預期通脹中期可達致2%指標，