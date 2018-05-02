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今日 03:00 國際財經

劍橋分析公司倒閉 涉Facebook數據洩漏

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2016年協助特朗普競選美國總統的數據公司「劍橋分析」(Cambridge Analytica)，早前被揭發不當挪用Facebook用戶資料，公司正關閉業務。

劍橋分析3月暫停公司行政總裁尼克斯(Alexander Nix)的職務，並表示正在啟動一項獨立調查，以確定公司是否牽涉到政治競選活動的不當行為。

劍橋分析的英國附屬公司SCL集團創始人奧克斯(Nigel Oakes)證實，兩家公司正在倒閉。知情人士稱，公司決定關閉是由於正失去客戶，並須面臨Facebook相關調查的巨額法律費用。

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