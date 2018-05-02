國際財經

市場靜待美國聯儲局議息結果出爐，加上美企業績表現參差，美股道指早段受壓，蘋果業績利好帶動股價漲逾4%，但未能遏止道指弱勢，一度下挫112點，低見23986點。

截至本港時間晚上約11時55分，道指報23999點，跌99點或0.41%；標普500指數報2643點，跌11點或0.42%；納指報7114點，跌16點或0.23%。

美國聯儲局(FED)周三結束為期兩日的政策會議，將於香港凌晨公布利率決議，市場幾乎排除了聯儲局加息的可能性，但在通脹上升和失業率較低的前提下，可能會進一步提高對於6月加息的預期。聯儲局目前預計今年還將有兩次加息的預期，儘管愈來愈多決策者認為3次也有可能。不過，本周之後，聯儲局的下一次政策會議定於6月12日至13日舉行，投資者堅信屆時將會加息。

美企財報同樣受到關注，蘋果公司上季純利增長25%，至138.2億美元，收入及盈利均優於市場預期，消息刺激蘋果股價早段漲4.5%，高見176.75美元，現時報175.78美元，反彈3.95%。社交媒體Snap Inc.首季收入增長54%，至2.307億美元，但差於市場預期，業績後遭至少兩家券商下調投資評級，拖累股價瀉18%。百勝集團第一季盈利與收入均超出預期，並確認全年業績預期，但股價亦要下滑逾5%。

另外，投資者亦關注中美貿易談判的進展，美國商務部長羅斯即將前往中國，與中國高層在周四和周五展開磋商。他稍早稱，如果前往北京的美國代表團不能就減少貿易失衡達成協商解決方案，總統特朗普政府準備對中國進口產品徵收關稅，但他對全球最大兩個經濟體之間就解決貿易緊張局勢達成協議抱持一些希望。

美國經濟數據持續向好，素有「小非農」之稱的美國4月ADP私人機構就業人數增加20.4萬人，略高於預期，亦為連續第5個月增長逾20萬人。

歐股上揚，英國富時100指數報7543點，升22點或0.3%；德國DAX指數報12802點，升190點或1.5%；法國CAC 40指數報5529點，升8點或0.1%；意大利富時MIB指數報24265點，升286點或1.1%。