國際財經

市場觀望聯儲局議息結果，美股早段受壓。

截至本港時間晚上約9時38分，道指報24060點，跌38點或0.16%；標普500指數報2648點，跌6點或0.25%；納指報7117點，跌13點或0.19%。

數據方面，美國4月ADP私人企業新增職位20.4萬個，高於預期的20萬個。截至4月27日止當周，美國抵押貸款申請指數下降2.5%，此前一周下降0.2%。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報67.17美元，跌0.08美元或0.12%；倫敦布蘭特期油報72.62美元，跌0.51美元或0.7%。