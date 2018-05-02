國際財經

澳洲儲備銀行在周二(5月1日)舉行議息會議，決定連續第20個月維持現金利率在1.5%水平不變，符合市場的普遍預期。議息聲明依然強調失業率下降與通脹上升是個漸進的過程，工資增長的低迷與家庭消費是不可控因素，故將維持一段時間的低利率以支持澳洲經濟發展。更為重要的是，儘管澳元/美元於1月26日觸及兩年半高位0.8135之後已連續3個月下挫，累計跌逾7%至當時0.7530附近水平，但澳洲儲備銀行依然強調澳元上漲會阻礙經濟復甦，似乎認為澳元貶值力度不夠。鴿派的聲明拖累澳元/美元從日內高點0.7545附近震盪下挫，並在紐約時段失守0.7500支持水平，最低見0.7472。

不過，目前澳元/美元已暫時收復0.7500關口，因為美國聯儲局將在周四(5月3日)凌晨2時公布議息決定並發表政策聲明，澳元/美元空頭暫時鎖定獲利平倉，令匯價有所反彈。由於市場預計聯儲局在本次FOMC會議不會宣布加息，而且不會有新聞發布會與經濟展望報告，市場的關注重點在議息聲明是否會改變對通脹的描述，鑒於聯儲局最看重的通脹指標如美國3月核心個人消費物價支出(PCE)指數已升至1.9%，與當局通脹目標2%相差無幾，若聯儲局認同通脹在持續性改善並暗示年內仍有累計4次加息機會，美滙指數或將升穿93，拖累澳元/美元再度跌穿0.7500支持。

技術分析方面，周線圖顯示澳元/美元自2017年5月以來在0.7500至0.8100區間大幅震盪，疑似形成「雙頂」型態，若今晚美國議息結果公布後確認跌穿0.7500水平，澳元/美元有機會在中長期內進一步跌至0.7000甚至0.6900(雙頂量度跌幅)。不過，澳元/美元連跌9日後終於在昨日低位0.7472企穩，若聯儲局5月議息聲明不慍不火，澳元有機會在0.7500區域企穩並展開短期反彈，挑戰0.7550甚至0.7600(從0.7812至0.7472下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平)。

策略方面，我們根據3月23日策略在0.7800建立的澳元沽盤(下望0.7680，升穿0.7845止損)已於0.7680獲利平倉，獲利120點。短期內若澳元/美元回落至0.7470/0.7480支持區域，我們將買入澳元，目標0.7590，跌穿0.7430止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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