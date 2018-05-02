國際財經

歐洲主要經濟體數據參差，加上聯儲局將於周四凌晨公布議息結果，投資者期望從議息聲明中拆解當局對通脹和經濟的看法，歐洲股市中段持續靠穩。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報7553點，升33點或0.44%；德國DAX指數報12744點，升132點或1.05%；法國CAC 40指數報5527點，升6點或0.12%；意大利富時MIB指數報24176點，升196點或0.82%。

數據方面，歐羅區4月製造業採購經理指數(PMI)終值連續4個月下降，從3月的56.6降至13個月低點56.2，但高於初值56。歐羅區首季國內生產總值(GDP)初值按年增長2.5%，按季增長0.4%，兩者均符合預期。另外，歐羅區3月失業率為8.5%，亦與預期相同。

德國方面，4月製造業PMI終值從3月的58.2降至58.1，為9個月新低，新訂單增速亦連續4個月放緩。法國4月製造業PMI終值升至53.8，3月為53.7，終止之前連續3個月增速放緩之勢。

歐羅現報1.1996美元，升0.03%；英鎊報1.3648美元，升0.25%。道指期貨暫報24063點，跌8點。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報67.41美元，升0.16美元或0.24%；倫敦布蘭特期油報72.93美元，跌0.2美元或0.27%。