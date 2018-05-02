國際財經

有報道指，英國保守黨內「硬脫歐派」領袖莫格(Jacob Rees-Mogg)，要求首相文翠珊(Theresa May)取消與歐盟建立關稅同盟的提案，並發出最後通牒，莫格否認有關報道。

莫格主持的保守黨支持脫歐內部團體-歐洲研究組織(European Research Group)所撰寫的文件指，英國不可能在關稅同盟情況下，達成具有意義的貿易協議。

莫格向英國廣播公司(BBC)表示，並沒有什麼最後通牒，這是一份針對某個無法成功的特定政策層面所撰寫的報告。