國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)一名官員表示，沙地阿拉伯需要今年油價平均達到每桶85至87美元，才能平衡其國家預算。

IMF中東和中亞部主任Jihad Azour表示，沙地今年整體經濟狀況有所改善，預計今年經濟增長1.8%，將有助該國保持財政調整的步伐。

布蘭特7月期油現時每桶報約74美元，有分析員擔心，最近油價反彈，使沙地壓力緩解，或令該國放緩經濟和財政改革步伐。

Azour認為，沙地計劃到2023年消除預算赤字的目標，與IMF的建議一致，因為這允許他們在調整的同時，不會損及經濟增長。