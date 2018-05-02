國際財經

美國聯儲局稍候將公布議息結果，預計不會加息，但投資者期望從議息聲明中拆解當局對通脹和經濟的看法。此外，市場亦關注中美貿易談判的進展，憧憬全球緊張情緒或得以紓緩，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報7561點，升41點或0.55%；德國DAX指數報12662點，升50點或0.4%；法國CAC 40指數報5524點，升3點或0.07%；意大利富時MIB指數報24061點，升81點或0.34%。

道指期貨暫報24045點，跌26點。

美國財長努欽率領的貿易代表團明起訪華兩日，展開中美貿易談判。《華爾街日報》引述消息稱，中方會安排美國代表團與國家主席習近平會面。不過，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)警告稱，若中美兩國未能就貿易問題達成協議，總統特朗普將準備對中國入口貨品正式徵收關稅。

油價昨日挫2%，跌至兩周低位後，今日回穩，紐約原油期貨現時每桶報67.78美元，升0.53美元或0.79%；倫敦布蘭特期油報73.54美元，升0.41美元或0.56%。

歐羅區、德國及法國今日稍後將公布4月製造業採購經理指數(PMI)終值，市場預期分別為56、58.1及53.4，均與前值相同。歐羅區亦會公布首季國內生產總值(GDP)初值，預期按季及按年分別升0.4%及2.5%，前值分別升0.6%及2.7%。

美國能源資訊局(EIA)亦將公布官方庫存數據，市場預期上周原油庫存增加180萬桶。