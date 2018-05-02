國際財經

蘋果季度盈利及收入勝預期 派息增16%

蘋果第2財季收入升16%至611億美元，是兩年來最大增幅，市場預期為609億美元。每股盈利2.73美元，市場預期為2.64美元，去年同期為2.62美元。期內純利138億美元，市場預期為135億美元，去年期同為110億美元。第2季派息增加16%，至每股73美仙。蘋果第2季售出iPhone手機5220萬部，按年升2.9%，低於預期的5300萬部；平均每部售價為728美元，低於分析員預期的740美元。蘋果又預期，第三季收入介乎515億至535億美元，勝市場預期。另外，蘋果承諾額外動用1000億美元回購股份。

道指曾挫354收市跌64 納指彈64

美國製造業數據不理想，加上藥廠輝瑞銷售表現遠較預期差，股價收市挫3.3%，都拖累道指，中段一度下滑354點，不過在蘋果及科技股造好支持下，收市僅跌64點或0.27%，報24099點；標普500指數及納指則反覆倒升，標指收市反彈0.25%；納指高收0.91%。

美國產量趨升拖累油價跌 創兩周低位

金融市場焦點簡訊

‧紐約6月期油收跌1.9%，報每桶67.25美元，是4月17日以來最低

‧市場靜待美國聯儲局議息結果，ICE美滙指數升0.7%至92.496，是1月以來最高

‧紐約6月期金倒退12.40美元或0.9%，收報每盎斯1306.8美元，是3月1日以來最低

‧美國ISM 4月製造業指數為57.3，低於預期58.5，前值59.3

‧美國4月Markit製造業PMI終值56.5，符合市場預期，並與初值相符

‧英國富時100指數收報7520點，升0.15%，是1月31日以來最高水平

‧港股夜期低水332點，收報30476

‧ADR港股比例指數收報30527點，較恒指昨日收市低280點

‧騰訊(00700)ADR折合報386.59港元，較香港收市低1.13%；內銀ADR普遍較香港低逾1%

Facebook首推約會功能 增辦公工具

外圍公司焦點簡訊

‧Facebook平台將首次增加約會功能，亦推出新的商業辦公工具

‧微軟前CEO鮑爾默披露，已出售全部持有的Twitter股份

‧藥廠默克首季度盈利按年跌52.5%，經調整每股賺1.05美元，高於市場預期的1美元

‧藥廠輝瑞首季度盈利按年升14%，經調整每股賺77美仙，好過市場預期的74美仙

‧生化藥廠Gilead首季純利按年跌43%，每股經調整賺1.48美元，市場預期是1.67美元；收入跌21.8%至50.9億美元，市場預期為54億美元

‧Snapchat母公司Snap首季活躍用戶人數1.91億，按年增15%，較預期1.9415億少，增幅低於前一季的18%

‧英國石油(BP)首季核心置換成本盈利按年升71%至26億美元，優於預期的22億美元

中興擬向美商務部提交補充資料

美國商務部早前宣布禁止企業未來7年向中興通訊(00763)出售零件。中興通訊表示，公司預計將按照美國商務部的指引程序，向美方提供補充資料。