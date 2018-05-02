擁有在中國開設Pizza Hut、KFC與Taco Bell等快餐店牌照的百勝中國(Yum China)宣布，第一季純利按年升41.2%至2.88億美元(22.46億港元)。
集團指出，上季每股盈利為72美仙，去年同期為52美仙；收入升15%至22億美元；FactSet市場預期平均值分別是53美仙與24億美元。
百勝中國表示，上季同店銷售收益增長3.3%，KFC增幅5%。公司披露，KFC會員計劃有1.2億個，Pizza Hut則有4000萬個。
消息公布後，該公司股價在市後時段回落7%。
今日 06:51 國際財經
擁有在中國開設Pizza Hut、KFC與Taco Bell等快餐店牌照的百勝中國(Yum China)宣布，第一季純利按年升41.2%至2.88億美元(22.46億港元)。
集團指出，上季每股盈利為72美仙，去年同期為52美仙；收入升15%至22億美元；FactSet市場預期平均值分別是53美仙與24億美元。
百勝中國表示，上季同店銷售收益增長3.3%，KFC增幅5%。公司披露，KFC會員計劃有1.2億個，Pizza Hut則有4000萬個。
消息公布後，該公司股價在市後時段回落7%。
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