國際財經

擁有在中國開設Pizza Hut、KFC與Taco Bell等快餐店牌照的百勝中國(Yum China)宣布，第一季純利按年升41.2%至2.88億美元(22.46億港元)。

集團指出，上季每股盈利為72美仙，去年同期為52美仙；收入升15%至22億美元；FactSet市場預期平均值分別是53美仙與24億美元。

百勝中國表示，上季同店銷售收益增長3.3%，KFC增幅5%。公司披露，KFC會員計劃有1.2億個，Pizza Hut則有4000萬個。

消息公布後，該公司股價在市後時段回落7%。