國際財經

美國製造業數據不理想，工業股股價捱沽，拖累道指低開45點，跌幅不斷擴大，中段一度下滑354點，挫穿24000點關口，滑落至23808點，不過收市收窄至僅跌64點或0.27%，報24099點；標普500指數及納指則反覆倒升，標指收市反彈0.25%；納指更加在蘋果帶動下高收0.91%。市後公布業績的蘋果收漲2.3%，英特爾飆3.3%。藥廠輝瑞（Pfizer）銷售表現遠較預期差，股價曾挫5.3%，亦拖累道指受壓，但輝瑞收市僅跌3.3%；而業績不俗的默克藥廠（Merck）受拖累，也回落1.5%；波音則下挫1.2%。

輝瑞銷售差 累藥股捱沽

美國聯儲局正舉行新一輪議息會議，聲明公布前夕，美元走強，ICE美滙指數升穿92水平，高位曾觸及92.57，為4個月高位，年初至今重錄升幅。美滙呈強打擊金價，紐約6月期金倒退12.40美元或0.9%，收報每盎斯1306.8美元，是3月1日以來最低。

美國供應管理協會（ISM）4月製造業採購經理指數（PMI）跌至57.3，較預期為差，反映製造業增長放緩；美國3月建築開支跌1.7%，市場原先估計上升0.5%。

周一亞歐多地股市在勞動節假期休市，主要市場中只有日、英兩地開市，交投氣氛轉淡。日股未受美股周一下跌影響，昨天升0.2%。英股昨曾漲0.5%，但最終僅高收0.15%。英國石油（BP）季度盈利飆71%，股價上揚1.8%。

美滙續強 歐羅失守1.2關

市場預期聯儲局本周不會加息，但注視當局對通脹及經濟的看法。美元呈強，ICE美滙指數升0.7%，報92.496；美元兌日圓跌至109.84日圓，前一天為109.34。歐羅跌穿1.2大關，見4個月低位1.1982美元，尾段報1.1990美元，前一天為1.2079美元。美國10年期國債孳息高企，報2.965厘。

油價受壓，紐約6月期油收市跌1.32美元或1.9%，報每桶67.25美元，是4月17日以來最低。布蘭特7月期油回落2.1%，報每桶73.13美元。