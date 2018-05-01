國際財經

美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)周二表示，改變中國的經濟體系並不是他的目標，但他會設法減少中國對美國經濟造成的損害，並向美國公司進一步開放。

萊特海澤本周四、周五將參加美國代表團，前往北京訪問，兩國將就中美貿易問題展開磋商。

萊特海澤在美國商會一個會議上表示，希望將更多的外國競爭引入中國經濟。他說，「改變中國體制並不是我的目標，中國的體制似乎在有效運作，但我必須站在一個美國可以承受的位置，確保美國不是它的受害者，而這正是我們的角色所在」。