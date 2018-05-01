訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 02:51 國際財經

美貿易代表:促中國開放 非改變其體制

放大圖片

美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)周二表示，改變中國的經濟體系並不是他的目標，但他會設法減少中國對美國經濟造成的損害，並向美國公司進一步開放。

萊特海澤本周四、周五將參加美國代表團，前往北京訪問，兩國將就中美貿易問題展開磋商。

萊特海澤在美國商會一個會議上表示，希望將更多的外國競爭引入中國經濟。他說，「改變中國體制並不是我的目標，中國的體制似乎在有效運作，但我必須站在一個美國可以承受的位置，確保美國不是它的受害者，而這正是我們的角色所在」。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。