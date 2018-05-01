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今日 02:24 國際財經

蘋果業績焦點:1630億美元淨現金怎運用

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蘋果公司去年為「資本回報計劃」投入500億美元，稍後公布第2財季業績時，市場期望或將回饋股東的金額進一步擴大。公司早前曾承諾將會燒錢1630億美元(1.27萬億港元)，當中多少錢用作增加派股息，成為市場注視重點。

蘋果財務總監Luca Maestri二月初曾披露，美國稅改允許企業以低稅率把海外利潤滙回美國後，集團計劃將淨現金1630億美元降至零水平。他的說法意味蘋果將動用最少1630億美元作不同用途，包括股份回購、派發股息，或者收購等。

蘋果通常會在3月份的業績報告會，同時發布「資本回報計劃」方面的最新消息，市場因此期待公司在周二收市公布第2財季業績時，披露股東回饋金額。

蘋果一年前為「資本回報計劃」增加500億美元，到2019年3月累計總額將增至約3000億美元。由於預期今年的「資本回報計劃」規模或進一步增加，Wells Fargo分析師拉克斯（Aaron Rakers）表示，正觀望蘋果稍後公布業績時，是否將股息增長率升至超過30%水平。過去四年，蘋果的股息年增長率平均值是11%，每年的派息金額維持在110億至120億美元，以及超過1000億美元的股份回購。

拉克斯對蘋果股價看法樂觀，目標為195美元，股份投資評級維持「與大市同步」。本港凌晨2時14分，蘋果股價報167.72美元，升1.49%。蘋果股價在過去12個月上漲約14%，而道瓊斯工業平均指數已攀升16%，標普500指數上升12%。

此外，市場對蘋果業績另一個關注焦點是iPhone X手機銷售表現如何。

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