國際財經

美股延續上日跌勢，道指周二低開45點後跌幅擴大，早段一度挫309點，跌穿24000點水平，低見23853點，暫時是連跌三個交易日。

截至香港時間晚上11時58分，道瓊斯工業平均指數報23865點，跌297點或1.23%；標準普爾500指數報2630點，跌17點或0.65%；納斯特綜合指數報7048點，跌18點或0.26%。

美國藥廠輝瑞(Pfizer)首季度經調整後每股盈利77美仙，雖然好過市場預期的74美仙，但收入遜預期，股價下挫5.2%。

蘋果公司將於收市後發布一季度財報，股價現升1.1%。

美國主要通脹指標、個人消費支出指數(PCE)一年來首次升到聯儲局2%的年度目標後，聯儲局進一步加息的預期升溫。周二公布的ISM價格指數為2011年以來的最高點，進一步強化通脹上升跡象。

聯儲局在美國時間周二開始議息，周三有結果，市場預期，聯儲局今次按兵不動。但預期聯儲局在2018年至少會再次加息三次，使全年加息總次數增至4次。

ICE美滙指數上揚0.64%，漲幅接近年初以來的最高水平，指數報92.40，高位一度攀至92.57。整個4月累計，美滙已急升1.9%，是總統特朗普當選以來升幅最強勁的一個月。

美元走強削弱黃金需求，紐約6月期金回吐12.4美元或0.94%，報每盎斯1306.8美元，一度低見1302.3美元，整個4月累計已下跌0.6%。據FactSet的數據顯示，金價可能下試3月1日以來的最低結算水平。

美國10年期債息則升1.97個基點，報2.972厘，最高曾見2.981厘。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報67.70美元，跌0.87美元或1.27%，低見一度觸及67.21美元，高位曾升至68.90美元；倫敦布蘭特7月期油報73.18美元，跌1.51美元或2.0%。

數據方面，美國供應管理協會(ISM)公布的數據顯示，4月製造業指數為57.3，低於預期58.5，前值59.3。