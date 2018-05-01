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今日 08:52 國際財經

努欽:無意趕絕俄鋁

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美國財長努欽表示，該國無意藉制裁行動，把俄鋁(Rusal)逐出市場，而是要迫使俄鋁主要股東歐柏嘉(Oleg Deripaska)，放棄對俄鋁的控制權。

努欽接受外電訪問時表示，歐柏嘉第一步要將持有俄鋁的股權，降至50%以下。努欽指出，雙方的對話有進展。

美國是在4月6日公布對俄鋁進行制裁，原因是報復俄羅斯干預美國2016年總統大選。

俄鋁上周尋求美國政府撤銷制裁，而美國財政部則提出撤銷制裁條件，歐柏嘉其後原則上同意，放棄俄鋁母公司En+的控制權。

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