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外電報道，海航集團同意終止收購美國投資公司SkyBridge的計劃，而後者的創辦人、曾出任白宮傳訊總監的斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)將重返公司，出任聯席管理合夥人。

消息人士指出，海航考慮在中國替SkyBridge分銷基金產品。

SkyBridge發言人拒評上述消息。海航回應稱，集團沒有計劃發表聲明。

海航與SkyBridge是在去年1月披露上述交易，當時作價是以企業估值1.8億美元作基準。不過，交易遲遲未獲美國外國投資委員會(CFIUS)批准。