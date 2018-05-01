國際財經

美國馬拉松石油(Marathon)宣布，斥資逾230億美元(1794億港元)收購較小同業Andeavor，完成後將成為該國最大的煉油集團。

分析員指出，交易有助馬拉松取得美國頁岩油運輸及提煉活動的重要市場份額，因為Andeavor在得克薩斯州有很好的物流網絡。

根據協議，每股Andeavor收購價折合為152美元，較該公司上周五收市價有24%溢價。連同承擔債務，交易價值為356億美元(2776.8億港元)。

馬拉松在周一公布上季業績，較預期為差，同時公布斥資50億美元回購股份。