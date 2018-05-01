國際財經

美國藍籌業績消息雖然利好，但未能推動投資者入市情緒，華爾街股市周一滑落，但三大指數4月仍錄得上升。

道瓊斯工業平均指數跌148點或0.61%，收市報24163。標準普爾500指數回落21點或0.82%，收市報2648。納斯特綜合指數下滑53點或0.75%，收市報7066。

標普11個主要分項指數全部下滑，醫健類最差，跌1.6%，主要是受到生化藥廠拖累，iShares Nasdaq Biotechnology ETF跌近2%。

累計4月，道指與標普500指數升0.3%，納指升少於0.1%。三大指數升勢主要是受到企業業績消息推動。逾半數公布了業績的標普500指數成分股，79%優於預期。

不過，分析員指出，美國官員即將訪華，兩國貿易前景不明朗，以致全球經濟增長前景不確定，不利股市。

Federated Investors首席投資策略師Phil Orlando指出，夏季將至，入市意欲可能進一步減弱，加上股市已累積相當升幅，負面消息依然不少，例如北韓問題、美國通俄案調查、聯儲局加息動向等等。因此，即使藍籌業績偏好，也難以推動大市向上。

周一較早時，麥當勞公布業績較預期佳，股價升5.6%，是令到指數跌幅減少的主因。

生化巨擘Celgene被摩根士丹利預期藥品審批進度顯著放緩，股價急挫4.5%。

星期日公布合併的電訊巨擘，Sprint與T-Mobile分別跌14%與6.2%。斥逾200億美元收購同業的馬拉松石油，股價升0.8%。

出售英國業務的沃爾瑪，股價升1.3%。

較早時，聯儲局視為主要通脹指標的美國3月個人開支物價指數，錄得2%按年升幅，與市場預期相符，也是一年來首次觸及聯儲局的2%目標，2月指標按年升幅為1.7%。

另外，芝加哥4月PMI製造業指數報57.6，略低於預期的58。美國3月待成交二手交易指數報107.6，略低於前一月數值。

債券方面，美國10年期國庫券孳息率周一跌2.2個基點至2.936%，本月升幅收窄至19.6個基點。2年期國庫券孳息率升0.2個基點至2.488%，本月升幅擴大至21.6個基點。30年期國債孳息率跌2.9個基點至3.097%，本月升幅收窄至12.2個基點。

美滙方面，聯儲局議息前保持升勢，ICE美滙指數周一升0.3%至91.842，累計4月升1.9%，是2016年11月以來最佳單月升幅。

金價方面，紐約6月期金收市跌4.2美元或0.3%，報每盎斯1319.20美元，累計4月跌0.6%。7月期銀跌9.6美仙或0.6%，收市報每盎斯16.401美元，累計4月升0.8%。

油價方面，以色列指控伊朗秘密發展核武，令到中東局勢進一步緊張，外圍油價上揚。紐約6月期油收市升47美仙或0.7%，報每桶68.47美元，累計4月升5.6%。布蘭特6月期油周一收市升53美仙或0.7%，報每桶75.17美元，累計4月升7%。