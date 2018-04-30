國際財經

美企業績理想，加上併購消息利好支持，美股高開高走，道指繼續升逾百點。

截至本港時間晚上約10時53分，道指報24431點，升119點或0.49%；標普500指數報2677點，升7點或0.29%；納指報7145點，升25點或0.36%。

雖然全球100多個國家將在五一勞動節放假一天，但美國總統特朗普將在周二的這天決定，是否將以中美為主的貿易摩擦擴大至全球範圍。

除了特朗普的決定備受關注外，未來幾日還有大量經濟數據公布，其中美國聯儲局貨幣政策委員會將於5月1日至2日舉行會議，但外界預計不會進一步加息；同時，美國亦將於周五(4日)公布就業數據，預計4月的非農就業新增職位將回升至19.8萬個，而3月降至6個月新低。此外，歐羅區本周也將公布通脹和經濟增長數據初值，但當中以特朗普對進口金屬加徵關稅的決定，料將對市場影響最大。

值得留意的是，未來一周，投資者等待另一部分企業公布第一季財報，而首季財報是特朗普3月對鋼鋁徵收進口稅後迎來的第一批財報，而企業應對得如何，能做些什麼予以彌補，這些都是投資者將關注的問題。標普500指數企業獲利增長預測自業績期開始以來已經提高，現在可能達到增長24.6%，為2010年第四季以來最強勁，這主要歸功於美國稅法調整，把企業稅率從35%下調至21%。

另外，企業併購消息亦利好投資氣氛，美國第三大電訊商T-Mobile同意收購第四大同業Sprint，是過去4年來第三度尋求合併，儘管交易尚面臨監管挑戰。此外，沃爾瑪英國旗下部門Asda Group同意與英國超市連鎖運營商J Sainsbury進行合併，合併後的實體年度營業收入將約690億美元。

歐股方面，英國富時100指數報7509點，升6點或0.09%；德國DAX指數報12578點，跌2點或0.02%；法國CAC 40指數報5500點，升17點或0.31%；意大利富時MIB指數報23933點，升6點或0.03%。