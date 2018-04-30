國際財經

日本央行上周五(4月27日)的4月議息會議以8:1的投票比例決定維持央行利率於-0.1%與80萬億日圓購債規模不變，投反對票的鴿派代表片岡剛士(Goshi Kataoka)表示需要繼續購買日本國債以推動10年期或更長期的國債收益率進一步下滑，而首次參與議息會議的新任央行副行長田部昌澄(Masazumi Wakatabe)則沒有異議。更為重要的是，日本央行在本次政策聲明措辭中刪除預計達成通脹目標2%的時間點(此前的1月經濟展望報告中有提到是2019年前後)，行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)稱不提及時間框架是為了避免再一次推遲時間點。當日公布的日本4月東京消費物價指數(CPI)按年增長亦不及預期0.8%，僅為0.6%，凸顯當前日本通脹增長緩慢的窘況，日本貨幣政策正常化遙遙無期，令日圓承壓，最終支持美元/日圓成功刷新兩個月新高至109.53。

除了日本央行議息聲明偏鴿派之外，南北韓首腦的《板門店宣言》亦是施壓日圓的重要利淡因素。4月27日韓國總統文在寅與北韓領導人金正恩簽署宣言稱將朝韓非軍事區構建為「和平地帶」，一致確認朝鮮半島無核化的共同目標。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)亦稱與金正恩的會面令其相信朝美首腦會談的機會確實存在。東北亞局勢的緩和不利於避險品種如日圓、黃金的表現，間接上支持了美元/日圓走勢。

展望後市，儘管上周五公布的美國第一季度國內生產總值(GDP)年化季率增長僅為2.3%，與第四季GDP增長2.9%相距甚遠，但仍高於市場預期的2.0%增長，而且美國第一季勞工就業成本增幅高於預期，表明就業市場薪資水平正在回升，加上美國下調稅率與增加政府支出的積極效應將在下半年顯現，美元/日圓或有望再度重返110.00大關上方。

技術分析方面，美元/日圓在經歷連續三個月下挫後於104.63觸底反彈，其後錄得連續五周上漲，並進一步升穿阻力108.50(從114.72至104.63下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平)，逼近重要阻力區109.70-110.00(從114.72至104.63下跌浪的50%調整水平)。不過，由於日線圖RSI顯示匯價已升至接近超買區，加上匯價在110.00關口阻力不輕，投資者需小心美元/日圓多頭在110附近的獲利沽盤，若匯價跌穿短期支持109.00，後市或會進一步下探108.40甚至108.00支持水平(日線圖上升通道底部支持)。但若本周五公布的4月非農就業數據十分強勁，美元/日圓將有望升破110.00大關甚至進一步挑戰111.00大關。

策略方面，短期內若美元/日圓調整至108.30-108.40支持區域，我們將買入美元，目標109.80，跌穿107.90止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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