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今日 06:12 國際財經

Prologis購美國物流集團DCT 涉資663億

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全球主要物流集團Prologis宣布，以換股方式收購業務規模較小的美國同業DCT Industrial Trust，涉及金額為84億美元(663億港元)。

兩間公司在香港時間周一凌晨公布有關交易。此舉有助Prologis進軍美國加州、紐約、新澤西、西雅圖與佛羅里達州等地。

根據協議，DCT股東可以1換1.02股比率，換取Prologis新股。兩間公司估計，完成交易後可產生8000萬美元的協同效益。

根據Prologis資料，公司截至去年底，在全球有3200個營運點，客戶人數逾5000個。

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