國際財經

德意志銀行（Deutsche Bank）分析師警告稱，由於經常賬赤字及預算赤字一起膨脹，美國遭遇新興市場式債務危機的可能性正在增加。

德銀宏觀策略師Quinn Brody，和首席經濟師Torsten Slok在本周的報告中稱，根據他們的模型計算，美國發生債務危機的概率，已從歷史平均水平的低於9%，增加到目前的約16%，升幅達7個百分點。

報告指出，美國債務危機的風險並非迫在眉睫，甚至可能被誇大，但風險正在上升，不應被忽視。

當一個國家被認為不能履行債務責任時，就會發生主權債務危機。但美國有幾個明顯的優勢，包括只作本國貨幣貸款，不象眾多新興市場都有透過外幣貸款。

其次，美國2016年的平均稅率低至26%，較經濟合作與發展組織中發達國家的平均水平34%為低，低稅率使美國仍有增加國庫收入的空間，以應對經濟危機。更重要的是，美元是全球主要儲備貨幣，幾乎佔全球官方儲備資產的三分之二，而借給美國財政部的四分之一美元都是來自外國，顯示美國有更強的資金籌集能力。

儘管如此，過往每當市場遇到壓力時，包括美國經濟增長大幅放緩、中國將人民幣貶值並於2015年表明或大量出售持有的美國債券時，美國債息都有急升跡象，目前的情況有相近之處，投資者需留意美國會否發生類似新興市場模式的債務危機。