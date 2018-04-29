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《南華早報》最近報道，內地通訊解決方案供應商--華為，正在研發自家智能手機操作系統；其後，華為向內地《澎湃新聞》作出回應，表示在可預見的未來，華為沒有發布操作系統的計劃，重心在Android 操作系統的產品，公司對於移動操作系統持開放態度，會不斷努力通過持續創新、行業開放合作，為消費者提供優質的綜合體驗，並將致力於此。

谷歌開發的Android系統，目前是全球最流行的開源操作系統，不過市場擔心，美國政府在處罰外國公司時，可以禁止外國公司使用該系統，因此系統的開放程度及安全性就受到影響。