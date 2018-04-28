國際財經

美國首季GDP增2.3% 勝預期

金融市場焦點簡訊

‧ 美國首季GDP增長2.3%，優於市場預期

‧ 美國首季核心個人消費開支價格指數按季增長2.5%

‧ 分析員預料，聯儲局今年將合共加息4次，較3月時的預測多一次

‧ 美國10年期債息跌3.2個基點，報2.959厘，離3厘心理關口仍近

‧ 摩通定息投資主管：環球目前正處於債市熊市的初階

‧ 紐約6月期金收升5.5美元或0.4%，報每盎斯1323.40美元

‧ 油價反覆，紐約6月期油倒退0.1%，收報每桶68.10美元

‧ ICE美滙指數偏軟，跌0.1%，紐約尾市報91.512

‧ 人民幣在岸價(CNY)曾跌穿6.34，低見6.3480，創近兩個月新低

‧ 5月夜期收報30190點，較昨日恒指收市低水91點

‧ ADR港股比例指數收報30401點，較昨日恒指收市高水119點

油股捱沽抵銷科網升幅 道指震盪低收11點

亞馬遜、微軟和英特爾績佳股價升，不過油企埃克森美孚績差股價挫，拖累道指收市反覆微跌11點，報24311點；納指反覆回升1點；標指則反覆高收2點。

埃克森美孚首季盈利遜預期 收入勝估計

外圍企業焦點簡訊

‧ 埃克森美孚首季純利按年升13.4%，每股賺1.09美元，市場預期1.1美元

‧ 雪佛龍首季純利按年升35.8%，每股賺1.9美元，市場預期1.48美元

‧ 歐柏嘉（Oleg Deripaska）同意減持俄鋁控股公司En+股權至少於50%，退出董事會

工行首季多賺4% 不良貸款率降

港股公司焦點簡訊

‧ 工行(01398)首季盈利788.02億人民幣，按年增3.98%

‧ 中行(03988)首季盈利490.01億人民幣，按年增5.04%

‧ 農行(01288)首季盈利587.36億人民幣，按年增長5.43%

‧ 民行(01988)首季盈利149.42億人民幣，按年增長5.23%

‧ 交行(03328)首季盈利200.91億人民幣，按年增3.97%

‧ 招行(03968)首季純利226.74億人民幣，按年增13.5%

‧ 光大銀行(06818)首季盈利90.51億人民幣，按年增5.5%

‧ 郵儲銀行(01658)首季盈利165.05億人民幣，按年增長19.64%

‧ 重農行(03618)首季盈利25.56億人民幣，按年增5.24%

‧ 中信証券(06030)首季盈利26.9億人民幣，按年增16.91%

‧ 財險(02328)首季純利54.03億人民幣，按年增長16.91%

‧ 太保(02601)首季盈利37.51億人民幣，按年增87.55%

‧ 中興通訊(00763)首季盈利16.87億人民幣，按年增39.01%

‧ 中興通訊：目前難評估美國商務部禁令對公司的影響

‧ 比亞迪(01211)首季盈利1.02億人民幣，按年減少83.09%

‧ 中交建(01800)首季盈利34.34億人民幣，按年增長9.35%

‧ 中國鐵建(01186)首季盈利34.22億人民幣，按年上升18.86%

‧ 華電國際(01071)首季盈利6.87億人民幣，按年增長57.07倍

深水埗東京街公屋項目轉綠置居 今年底預售

房委會委員會決定，將荔枝角道東京街第一期(第一至第四座)公屋發展計劃，轉為「綠置居」項目，今年推售，涉及約2500個單位3002