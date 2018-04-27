國際財經

亞馬遜、微軟和英特爾業績都好過預期，帶領一眾科技股上揚，刺激美股周五高開，不過油企埃克森美孚業績欠佳，股價重挫，拖累道指收市反覆輕微倒跌。美國國內生產總值（GDP）首季增長大幅放緩，美元趁機獲利，美滙指數回軟。

亞馬遜破頂後升幅收窄

道指周五高開19點，最多曾升37點，但早段一度跌過127點，收市仍挫11點，報24311點；納指反覆回升1點，報7119點；標指則反覆高收2點，報2669點。亞馬遜股價一度大漲7.9%並創新高，收市收窄至升3.6%，微軟僅漲1.6%，英特爾更倒跌0.6%，科技股對大市的利好作用減弱，加上埃克森美孚盈利遜於預期，股價收市重挫3.8%，拖累能源板塊跌0.34%，限制美股表現。

其他主要市場方面，歐股在業績帶動下上揚，英國富時100指數高收1.09%；亞股亦造好，其中憧憬兩韓峰會有成果的南韓股市高收0.7%。

美首季GDP增2.3%勝預期

周五公布的數據顯示，美國GDP在第一季增長2.3%，雖遠較去年第四季的2.9%放緩，但高於市場預期的2%。消費開支增長由前一季的4%大幅減慢至1.1%，是5年來最弱，拖累整體GDP表現。然而，數據未必全面反映實際經濟狀況，因為美國第一季經濟通常相對較弱，經濟師預期第二季增長會反彈，因為國民將開始感受到減稅的正面影響。另外，密歇根大學消費信心指數報98.8，優於預期。

英經濟增幅弱 鎊滙挫近1%

美國10年債息跌3.2個基點，報2.959厘。債息仍高企促使投資者平掉一些美元短倉，刺激美滙指數升上近4個月高位，一度見91.99，但獲利盤湧現，尾段回吐至91.512，跌0.1%；歐羅曾跌穿1.21美元，低見1.2057，尾段回升至1.2128，前一天為1.2104；英國首季GDP按季增長0.1%，是5年來最弱的增幅，也遠低於英倫銀行估計的0.3%，投資者對央行5月加息的預期因而大減，促使英鎊下挫近1%，報1.3784 美元，曾見1.3747 美元，是兩個月來最低；美元兌日圓則窄幅徘徊在109.05。

油價反覆，紐約6月期油倒退0.1%，收報每桶68.10美元，本周累計跌0.4%。布蘭特7月期油回落0.1%，收報每桶73.79美元。市場揣測美國可能退出伊朗核協議，令到伊朗原油再遭禁運，全球供求將再度成為關注焦點，對油價仍有支持。

南北韓領袖簽訂板門店休戰宣言，以及美國首季經濟增長數據放緩，外圍金價升幅收窄，但最終保持高收。紐約6月期金升5.5美元或0.4%，報每盎斯1323.40美元，本周累計跌1.1%。