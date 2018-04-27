國際財經

加拿大多倫多證券市場(TSX)母公司TMX宣布，由於公司未能解決技術問題，加拿大所有證券市場交易時段周五提前結束。

TMX未有回應查詢。

多倫多股市是在當地下午1時39分停止運作。TMX即時表示，停止運作是因為發生技術故障，暫時沒法執行買賣指令，但當時未有表示全日交易暫停。多倫多股市正常收市時間為下午4時。

除了多倫多證券市場外，TMX管理的蒙特利爾(Montreal)證券交易所、溫哥華TSX Venture交易所，與TSX Alphae交易所同時提早結束交易時段。