全球最大口腔護理用品供應商高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive)公布，首季純利按年升11.22%至6.34億美元(49.45億港元)。每股經調整盈利為74美仙，FactSet綜合市場預期平均值為73美仙。
集團指出，上季收入升6.37%至40.02億美元，FactSet綜合市場預期平均值為40.19億美元；口腔護理用品收入為34.18億美元，略低於預期的34.43億美元；寵物營養品收入符合預期，為5.84億美元。
公司表示，新興市場表現欠佳，拖累整體業績。
今日 01:08 國際財經
全球最大口腔護理用品供應商高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive)公布，首季純利按年升11.22%至6.34億美元(49.45億港元)。每股經調整盈利為74美仙，FactSet綜合市場預期平均值為73美仙。
集團指出，上季收入升6.37%至40.02億美元，FactSet綜合市場預期平均值為40.19億美元；口腔護理用品收入為34.18億美元，略低於預期的34.43億美元；寵物營養品收入符合預期，為5.84億美元。
公司表示，新興市場表現欠佳，拖累整體業績。
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