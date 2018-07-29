即巿股評 港股直擊 國際財經

科技公司業績勝預期，Facebook(fb)、超微(AMD)等周四(26日)股價分別飆9.1%及13.7%，加上美國債息回落至3厘以下，刺激美股全線造好，其中納指抽高1.64%，標普500指數及道指亦分別漲1.04%和0.99%。

受惠外圍周四表現突出，恒生指數周五高開293點，最多曾彈升328點，見30336點的全日高位，一舉收復10天線(約30330點)和20天線(約30323點)，但其後曾急回，升幅一度收窄至僅11點，低見30019點；國指更曾經倒跌，低見11928點。不過，A股午後低位反覆回升，港股走勢亦跟隨好轉，恒指周五最終報30280點，上揚272點(或0.91%)；國指則漲117點(0.98%)，收報12066點。大市全日主板成交額974.79億元，其中上升股票佔整體63%。

恒指過去兩個多月都在三角形形態內運行，目前上方阻力為31000點，即1月29日向下伸延的下降趨勢線位置；下方支持約為29700點左右。恒指暫時仍然處於窄幅上落待變格局，須留意一旦突破這三角形形態(無論向下或向上)，即29700點和31000點重要支持和阻力位，新一輪明確走勢估計將在5月出現。

截至周四，統計恒指50隻成分股中，多達15隻(佔三成比重)藍籌股從52周高位累積下挫兩成或以上，平均跌幅達25%。這15間公司包括瑞聲科技(02018)、招商局港口(00144)、聯想集團(00992)、吉利汽車(00175)、舜宇光學科技(02382)、電能實業(00006)、中國神華(01088)、中國人壽(02628)、恒安國際(01044)，以及中國平安(02318)等【圖】。

恒指由1月29日歷史高位33484點反覆下挫，至周四累積下瀉接近3500點。而上述15間上市公司合共佔恒指權重28%，期間反覆向下的走勢已拖累恒指累挫1543點，佔恒指期間跌幅(3476點)約44%。換言之，在今次創新高後的跌市，這批藍籌股可謂非常弱勢。

這些由高位累跌兩成的股份中，還包括一些去年異常強勢的公司，繼有「股王」騰訊、瑞聲科技、吉利和舜宇光學等行業龍頭股。

單從歷年騰訊股價由52周高位回調的幅度看，該股較少出現由52周高位累積下挫兩成或以上的情況。能夠使騰訊於52周高位下滑兩成而翻不了身，多數是大環境有某些重大事故發生，例如2008年金融海嘯、2010年歐債危機，以及2015年「港股大時代」後的跌浪等。以往騰訊由52周高位計錄得累積跌幅達20%至25%後，跌勢便會有所喘定。

換句話說，如不認為即將出現股災，騰訊這次跌勢應快將喘穩。不過，鑑於目前有三分之一恒指成分股明顯處於弱勢，而指數則介乎即將向上或向下突破的格局，現階段吸納股票風險頗高，更需要謹慎管理風險。因此，待指數突破後才入場似乎更為值博。

信報投資研究部

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