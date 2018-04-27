國際財經

周四(4月26日)美國公布的經濟數據普遍好於預期，其中美國上周初領失業金人數增加20.9萬，好於市場預期增加23萬，連續164周低於30萬關口，連續時間創1970年以來最長，而美國3月耐用品訂單初值按月增長2.6%，大幅好於預期按月增長1.6%，數據表現良好令市場對美國聯儲局年內將加息3-4次預期升溫。另一方面，歐洲央行維持三大利率不變，但每月300億歐羅的資產購債規模將至少持續至9月份，如有必要將持續更長時間，歐羅/美元在政策聲明後失守1.2100至日內低位1.2095，美滙指數受此推動企穩91.00並升至91.63，倫敦金則進一步下挫至日內低位1315.3美元，刷新自3月21日以來逾一個月新低。

事實上，黃金自4月11日觸及高位1365.1美元以來已大幅下挫50美元，除卻美債收益率持續走高推動美滙指數走強外，市場風險偏好回歸亦對黃金構成下行壓力，北韓最高領導人金正恩此前宣布不再進行任何核子試驗和洲際彈道導彈發射，不僅如此，據新華社原援引朝中社27日報導金正恩27日淩晨前往參加當天在板門店韓方一側舉行的南北韓首腦會晤，此次會議是南北韓兩國首腦10年來的首次歷史性會晤，雙方有望結束長達數十年的衝突。

此外，儘管中美貿易自今年以來摩擦不斷，但美國白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)周四(4月26日)在接受採訪時確認將隨同財政部長努欽(Steven Mnuchin)率領的高級別代表團到訪中國，庫德洛表示全球繁榮受惠於自由、開放的貿易系統，美國也在研究鋼鐵和鋁關稅的豁免事宜，而國務院總理李克強會見美國運輸部長趙小蘭時亦表示，中美經貿合作本質上是互利共贏的，貿易衝突沒有贏家。若中美貿易關係進一步緩和，恐將為倫敦金構成進一步下行動力。

今早倫敦金維持在1316美元上方弱勢整固，鑒於缺乏利好因素推動，加之倫敦金仍受制於日線圖下降趨勢線(自4月19日高位1354.6美元自上而下的高點連線)，後市有望進一步跌向1300美元水平。投資者應重點關注周五(4月27日)20:30公布的美國第一季度實際國內生產總值(GDP)，若數據表現優於預期，倫敦金有望進一步下探1308美元甚至1300美元水平。

策略方面，短期內若倫敦金反彈至1326美元-1327美元阻力區域，我們將沽出倫敦金，下望1314美元，升穿1332美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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