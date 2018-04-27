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今日 16:32 國際財經

黑田東彥:刪通脹措詞非延遲達標時間

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日本央行維持政策利率不變，但刪除預計達成物價目標時間點的措詞，該行行長黑田東彥表示，刪除措詞並非因為擔心再次推遲實現物價目標時間，強調央行仍致力盡早實現2%的通脹目標，但可能會影響市場預期。

黑田東彥表示，若物價升勢放緩，央行將考慮進一步寬鬆政策。他又預料，通脹可能在2019財政年度左右觸及2%，央行正密切關注中長期通脹預期。

他拒絕透露新任副行長若田部昌澄在會議期間的發言，強調刪除措詞與人事變動無關。若田部昌澄上任後曾表示，央行毋須堅持在某個時間框架內實現物價目標。

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