國際財經

日本政府在內閣會議上敲定《包含賭場的綜合度假區(IR)建設法案》。法案列明，在全國範圍內最多可建3個IR；日本人進入賭場每周最多3次，每月最多10次，收費為6000日圓。政府力爭在6月20日本屆國會完結前，使法案獲得通過。

日本共同社報道指，圍繞一系列政府醜聞的朝野政黨對立激化，能否開始審議尚難預料。國民對賭博依賴的擔憂也根深蒂固，預計法案獲得通過並非易事。

報道稱，在內閣會議前，IR建設推進總部會議在首相官邸召開，擔任總部長的首相安倍晉三指出，在實現滙集全世界遊客的逗留型觀光的同時，將制定萬全舉措以應對依賴症等各種擔憂，強調將全力促成法案通過。

法案規定，作為IR的條件，除賭場外，還必須整體建設國際會議場館、酒店等設施。賭場業務採取許可制度，將在事先調查黑社會相關者的參與、依賴症對策等情況的基礎上，決定是否給商家發放許可。建設場所由有意願的都道府縣或政令指定都市與IR商家一同提交建設計劃申請，然後由中央政府根據經濟效應等實施遴選。

法案規定，訪日外國遊客無次數限制，入場免費，使用護照等確認是否本人。

中央政府將徵收相當於賭場收益的30%，入場費收入則與地方政府對半分。中央政府和地方政府將把這一收入用於振興旅遊業和應對賭博依賴症。

此外，法案還設有嚴格罰則，規定靠虛假申請違規獲得許可的商家將被處以最多5億日圓罰款。

從最初的IR建設場所選定經過5年後，會評估法律規定是否妥當，並將實施整體調整。對於IR建設數量的修訂，則將在7年後討論是否增設。